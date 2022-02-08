Байден и Шольц грозят России санкциями

В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. В ходе встречи обсуждались действия двух стран и НАТО, предусмотренные в случае военной агрессии России в отношении Украины.

– Если Россия сделает выбор в пользу дальнейшего вторжения на Украину, мы вместе к этому готовы, и всё НАТО готово, – заявил Байден. – Сегодня мы с канцлером говорили о нашем тесном сотрудничестве и подготовили мощный пакет санкций, которые ясно продемонстрируют международную решимость и приведут к быстрым и серьёзным последствиям, если Россия нарушит суверенитет и территориальную целостность Украины.

По словам Байдена, меры, в частности, коснутся газопровода «Северный поток – 2»:

– Если Россия вторгнется, то есть танки и войска вновь перейдут границу Украины, то не будет, уже не будет «Северного потока – 2». Мы положим этому конец.

Между тем многие эксперты отмечают, что отказ от запуска газопровода идёт вразрез с интересами Германии. Шольц не стал упоминать его в своём заявлении:

– Как я уже говорил, мы действуем вместе, мы абсолютно едины и не станем действовать по-разному, мы будем делать одни и те же шаги, которые будут очень тяжёлыми для России, и они должны это понимать.

В настоящее время значительная доля природного газа поступает в Евросоюз из России. Байден заявил, что США и другие страны смогут компенсировать «существенную часть» этих объёмов, если Россия перекроет подачу газа в ответ на санкции. При этом стоимость газа может заметно вырасти.