Авдеевка: Галина ждет сына

Анелиз Боржес, Euronews: "Мы находимся недалеко от города Авдеевка, менее чем в километре от одной из многочисленных линий фронта, возникших в ходе восьмилетнего конфликте между украинской армией и сепаратистами, которые контролируют территорию, названную Донецкой Народной Республикой. Здесь буквально на каждом шагу видно, какой ущерб нанес этот конфликт. Вот они, следы войны - сгоревший автомобиль, остатки военной техники, разрушенные здания. Так будет везде, куда бы вы здесь ни пошли.

Ситуация на востоке республики разительно отличается от того, что мы наблюдаем, к примеру, в Киеве. Именно здесь отчетливо чувствуется вся острота ситуации, которая длится без малого 10 лет.

Люди в этом регионе говорят, что очень внимательно следят за последними событиями, новостями, слушают, что сказали европейские лидеры, о чем высказался президент США и, конечно, президент России. Они знают, что, например, министр иностранных дел Германии собирается приехать сюда, чтобы лично разобраться в ситуации. У многих жителей есть ощущение, что мир как будто упускает момент. Да, у них есть опасения по поводу возможного прихода российских военных, однако для многих здесь война уже началась и длится почти 10 лет".

Для нашей собеседницы Галины конфликт стал очень личной и драматичной историей. Ее сына, 34-летнего Виктора в последний раз видели на блокпосту на подконтрольной сепаратистам территории в 2017 году. Позже Галина узнала, что он был задержан,обвинен в шпионаже и терроризме и приговорен к 16 годам лишения свободы. Женщина вспоминает: "От него не было ни звонков, ни вестей, ничего!"

Циркулируют сообщения, что в регионе существуют секретные тюрьмы. Галина с нетерпением ждала обмена пленными, он состоялся, но сын домой не вернулся.

"Прошло уже три обмена с 2017 года, его до сих пор не подтверждают в списках. Хотя они дают справку, что он там находится - с подписями, печатями... Но три обмена прошло, а его, видите, дома нет. Я обращалась в Украине во все организации: и к президенту, и в офис Денисовой, нашего омбудсмена, и к Ермаку, и в в СБУ", - рассказывает женщина.

По словам Галины, нынешний рост напряженности между Россией и Украиной, безусловно, плохая новость для всех жителей региона. Особенно трудно тем, кто, как она, борется за возвращение близких. Галина боится, что новый виток эскалации вытеснит ее историю на второй план.

"Нам дальше этой войны не хочется, столько пережили, - говорит она. - Мы, как никто, пострадал. Большинство людей здесь не хотят, чтобы и дальше была эта вооруженная агрессия России. И эта ситуация лишь отдаляет развязку с моим сыном!"