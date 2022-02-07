Итальянские экологи обеспокоены трубопроводом TAP

Власти Азербайджана обсудили с оператором Трансадриатического газопровода, или TAP, как его называют, выведение маршрута на полную проектную мощность с перспективой увеличения объемов поставок. Газопровод, задуманный для диверсификации поставщиков голубого топлива, обеспечивает транспортировку с азербайджанских месторождений в Западную Европу, его приемный терминал расположен в итальянской Апулиии. Местные активисты с задаются вопросом, как газопровод влияет на экологию регион и насколько оправдалась обещанная диверсификация.

Джанлука Маджоре, представитель движения NO-TAP, делится своей точкой зрения: "К диверсификации этот проект отношения не имеет. Во-первых, потому что азербайджанский газ очень дорог по сравнению с конкурентами, а во-вторых, потому что Россия участвует в Каспийском консорциуме Шах-Дениз, который поставляет этот газ. Компания "Лукойл" там - второй акционер. Поэтому де-фато я не вижу диверсификации".

Элиджио Ло Кассио, операционный менеджер ТАР в Италии, предлагает посмотреть на ситуацию с другой стороны: "Мы наблюдали огромный рост цен на природный газ, ситуация на рынке сегодня отмечена дефицитом предложения и высоким спросом. В таком контексте наличие дополнительного источника поставок по маршруту, который отличается от других, может дать явные преимущества".

Лука Паламара, Euronews: "Этот великолепный пейзаж за моей спиной - самая первая точка доступа на маршруте, идущем из Азербайджана в Европу. Ряд специалистов считает, что благодаря трубопроводу Италия гарантированно получит столь нужное ей голубое топливо, особенно зимой. Экоактивисты утверждают.,что игра не стоит свеч".

Джанлука Маджоре объясняет, почему. "Воздействие на окружающую среду здесь огромно. Компания TAP находится под следствием за загрязнение водоносного слоя шестивалентным хромом. Под землю в этом регионе закачали огромные массы бетона, он вступил в контакт с водоносным слоем. Региональное агенство по защите окружающей среды провело исследования в 2017 году и выяснило, что водоносный пласт загрязнен".

Компания-оператор, которая участвует в судебных разбирательствах, утверждает, что выполнила 66 пунктов из списка требований, выдвинутых природоохранными агентствами. Элиджио Ло Кассио уточняет: "Терминал не предназначен для хранения газа, здесь нет никаких химических процессов, нет отходов производства, которые могли бы быть токсичным. С этой точки зрения его воздействие на окружающую среду практически нулевое".

Необходимая инфраструктура для диверсификации поставок газа в Европу или угроза для экосистем региона: сложные вопросы, скрывающиеся за короткой аббревиатурой TAP.