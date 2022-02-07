Мэр Оттавы объявил чрезвычайное положение

Мэр канадской столицы объявил чрезвычайное положение, поскольку ситуация, по его мнению, "вышла из-под контроля" после недели протестов дальнобойщиков против коронавирусных ограничений.

Десятки грузовиков по-прежнему блокируют главные дороги Оттавы. Шеф полиции Питер Слоли 5 февраля признал, что ему не хватает сотрудников, чтобы прекратить манифестацию тем более, что в выходные к дальнобойщикам присоединились местные жители и прибывшие из других городов. В результате число демонстрантов достигло 5 тысяч человек.

Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией. 29 января премьер-министр Джастин Трюдо с семьей покинул столичную резиденцию из соображений безопасности. Он заявил, что не намерен вступать в переговоры с "маргинальным меньшинством".

По последним данным, полиция приступила к решительным действиям: 7 участников акции задержаны.

Между тем жители Оттавы намерены подать коллективный иск к организаторам акции протеста на сумму в 7 миллионов евро.