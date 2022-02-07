Боль и надежды женщин Славянска

Пока мир готовится к предполагаемому вторжению России на Украину, город Славянск, как и большая часть востока страны, залечивают раны, нанесенные 8-летним конфликтом. В 2014 году здесь развернулись ожесточенные бои, когда пророссийские сепаратисты взяли этот район под свой контроль.

Влада Лысенко, активистка: "Мне позвонила моя мама и сказала: "Ты никуда не пойдешь, потому что Славянск захватили".

Владе тогда было 15 лет, и она помнит осажденный город.

Влада Лысенко:_ "У нас в горотделе какие-то люди были с автоматами в форме, и мы не понимали, что происходит, - и очень много людей. Шины, баррикады, и я не понимала, что происходит. Мы обходили все многоэтажки, потому что там сидели снайперы. Мы старались не находиться на открытом пространстве, потому что не знали, когда прилетит пуля"._

Украинской армии потребовалось почти 3 месяца, чтобы отбить Славянск, сепаратисты отошли на 100 км южнее, но боевые действия продолжаются до сих пор.

Анелиз Боржес, Euronews:_ "В этом районе до сих пор очень заметны признаки войны, начавшейся 8 лет назад. И очень хорошо видно, насколько этот конфликт затронул людей здесь"._

Роману было 20, когда в него попал снайпер на передовой.

Олена Напрягло, мать погибшего украинского солдата: "Он был тихим, скромным, как и все дети. Но в нем была заложена, наверное, большая ответственность за всех. Он был морально готов защищать Украину. Он сказал: "Мама, кто, если не я?"

Пять лет спустя боль от потери сына все также сильна, но Олена говорит, что Роман погиб ради общего блага.

Олена Напрягло: "Конечно, смерть молодых ребят печальна, это очень больно. Но независимость того стоит".

Но есть здесь и те, кто считает, что Украине следует перевернуть 8-летнюю страницу практически непрерывного конфликта, который не дал стране почти никакой пользы, но принес много боли.

"Я за дружбу. Судите меня, как хотите, но я за дружбу. Я хорошо знаю Россию, хорошо знаю Украину. Знаю народ - народ есть народ. Это не народ виноват", - считает эта женщина.