Сенегал впервые выиграл Кубок Африки

Сборная Сенегала впервые в истории завоевала Кубок африканских наций по футболу, победив в финале команду Египта в серии пенальти. Основное время матча, который прошел в камерунском Яунде, завершилось вничью 0:0, а в 11-метровых точнее были сенегальцы, победившие со счетом 4:2.

Ранее команда Сенегала дважды доходила до финала турнира - в 2002 и 2019 годах, но оба раза проигрывала. Что касается египтян, то они являются рекордсменами по победам в континентальном первенстве, на их счету семь титулов. Однако на этот раз удача отвернулась от Мохаммеда Салаха и его партнеров.

Следующий Кубок африканских наций пройдет в 2023 году в Кот-д'Ивуаре.