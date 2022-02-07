Исследование обвиняет гигантов бизнеса в недостатке экосознательности

Промышленные и технологические гиганты, а также лидеры сферы услуг и доставок - Google, Amazon, Ikea, Apple, Nestle - входят в число крупнейших компаний планеты, не выполняющих взятые на себя обязательства по борьбе с изменением климата. Это следует из отчета New Climate Institute, который также обвиняет их в преувеличении своих достижений на этом поприще. Все вышеназванные группы оспаривают выводы исследователей, отмечая приверженность делу борьбы с изменением климата.