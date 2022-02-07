Разрушительный циклон на Мадагаскаре

По меньшей мере 10 человек погибли в результате мощного тропического циклона "Батсираи" на Мадагаскаре. Около 50 тысяч жителей были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в специально созданных убежищах.

Циклон обрушился на восточное побережье этого островного государства в воскресенье. Он принес проливные дожди и ветер, порывы которого достигали 235 км/ч, что вызвало высокие волны в прибрежных районах. В итоге несколько деревень были полностью уничтожены.

Паскуалина Ди Сирио, директор отделения Всемирной продовольственной программы на Мадагаскаре: "Убежища, в которых укрывались люди, тоже были повреждены, поэтому сегодня утром они вернулись в свои дома, чтобы проверить, что от них осталось, и узнать, можно ли что-то восстановить. А затем им придется искать другое убежище. Ведь сами укрытия тоже были повреждены".

По сообщениям местных СМИ, в некоторых городах уже два дня нет электричества, начались перебои с водоснабжением. Даже в школах и церквях, которые обычно используют в качестве центров эвакуации, были сорваны крыши.

Согласно прогнозу метеорологов, циклон движется в юго-западном направлении и пока не угрожает континентальной части Африки.