Встреча в Кремле: Макрон и Путин проводят переговоры

Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле французского лидера Эммануэля Макрона.

Владимир Путин обратился к своему коллеге на "ты" и отметил значительные личные усилия президента Франции по разрешению украинского кризиса и переговорам по безопасности в Европе.

"Я, конечно, понимаю, у нас есть общая озабоченность по поводу того, что происходит в сфере безопасности в Европе, и я хочу поблагодарить тебя за то, что Франция неизменно принимает самые активное участие в выработке принципиальных решений по этому направлению. Это было с самого начала наших новейших отношений", — сказал Путин.

По словам Макрона, диалог с Россией является главным средством достижения стабильности и безопасности в Европе.

"Я рад, что у меня есть возможность для подробного обсуждения всех этих вопросов и мы сможем начать поиск коллективного ответа, полезного для России и всей Европы. Подходящий ответ позволит избежать войны и построить стабильность, видимые перспективы и доверие для всех", — заявил Макрон.

Ранее в Кремле заявили, что ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов в ходе одной встречи. А президент Франции накануне переговоров отметил, что не верит в спонтанные чудеса.