Солнцевский суд Москвы отложил рассмотрение иска бывшего футболиста и тренера Дмитрия Хохлова к социальной сети Facebook на 21 февраля. Хохлов и его адвокат требуют возместить моральный вред в размере 150 миллионов рублей за частые блокировки аккаунтов в соцсети из-за его фамилии.

Есть имя, на которое я очень долго работал, и мне обидно, что его фактически стирают. Дмитрий Хохлов футбольный тренер

"Блокируют любое упоминание, связанное с фамилией. Есть имя, на которое я очень долго работал, и мне обидно, что его фактически стирают. Кто-то там предлагает в шутку или не в шутку поменять фамилию, для меня это вообще неприемлемо", - сказал Дмитрий Хохлов журналистам после заседания.

Адвокат Хохлова Анна Варганова заявила, что "иск победный, потому что в возражениях Facebook, ничего не нашла, что свидетельствовало бы о том, что нам должны в иске отказать".

"В основном они делают акцент на то, что дело неподсудно российскому суду. Но дело в том, что Верховный суд уже принимал то ли постановление, то ли определение по поводу того, что подсудно", - сказала адвокат.

Представитель Facebook попросил суд отклонить иск Хохлова.

В прошлом году главный тренер волгоградского "Ротора" обратился в суд с иском против соцсети, поскольку при модерации его фамилия расценивается как "пренебрежительное название представителей украинской нации" и после ее упоминания аккаунт может быть заблокирован.

"Ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально пользоваться Facebook и Instagram. Мне многие люди позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия, а они попадают в бан на неделю. Впервые мы заметили подобное в конце весны", - пожаловался тогда Хохлов.

Осенью на историю с тренером отреагировали и в Государственной думе. Один из депутатов предложил в ответ заблокировать Facebook на территории России.

Ранее пользователи соцсети сообщали о блокировках и ограничениях со стороны Facebook за упоминание в записях цитат из Пушкина и Гоголя, хохломы и Хохловского переулка в Москве.

В некоторых случаях удавалось добиться оправдания и отмены блокировки, как в случае с записью об украшении ракеты Роскосмоса хохломской росписью.

В Facebook и некоторых других социальных сетях слово "хохол" внесено в список оскорбительных названий представителей украинской нации, его употребление в записях и видеороликах нарушает нормы сообщества и наказывается.

В соцсети отмечают, что правила одни для всех в любой точке мира, а нормы сообщества помогают определять внешние эксперты, ученые, неправительственные организации и разработчики политики.