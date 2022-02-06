Украина: в ожидании "вторжения"

В Киеве прошли тренировки добровольцев, желающих научиться обращаться с оружием и оказывать первую помощь. Инструктаж проводили представители ультра-правой партии «Национальный корпус». Киевляне, взбудораженные многочисленными сообщениями западных СМИ о готовящемся нападении со стороны России, отрабатывали приёмы ведения боевых действий в городской черте с деревянными автоматами наперевес.

Тем временем в Эстонии, в 100 километрах от российской границы прошли совместные учения французских, британских и местных военных, общим числом 1400 человек. В ходе учений, которые проводятся здесь ежегодно, отрабатывались как оборонительные, так и наступательные действия.

Между тем в Польшу прибыли американские военные, направленные сюда по приказу президента США Джо Байдена. По его словам, таким образом союзникам по НАТО демонстрируется поддержка в условиях «агрессивных действий» со стороны России. Военных разместят на юго-востоке страны, вблизи Украины.

Министерство обороны России опубликовало видеозапись, сделанную в ходе прошедших в Ленинградской области учебно-тренировочных полётов экипажей транспортной авиации. В их ходе отрабатывалась техника взлёта и посадки, а также полёты по заданному маршруту в ночное и дневное время.