Участок самой старой улицы Берлина сохранят для истории

Специалисты ведут научно-исследовательские работы на месте обнаруженной в январе дороги, которую сегодня можно считать самой старой в Берлине. Деревянный настил был проложен в первой половине XIII века и сохранился в прекрасном состоянии. По данным дендрохронологического анализа, деревья были срублены в 1238 году.

Находка была сделана в историческом центре города в районе площади Молькенмаркт. Археологические раскопки проходят под руководством Михаэля Маллиариса. "Этот участок дороги очень хорошо сохранился и его можно видеть даже 800 лет спустя. Думаем, что это стало возможно благодаря ряду определенных факторов дорога была построена возле реки, поэтому в окружающем пространстве много влаги. Вода изолировало дерево от воздействия кислорода", — говорит он.

Большая часть дороги исчезнет -- раскопки в этой части Берлина были организованы перед реконструкцией подземных систем коммуникации и ремонтом проезжей части. Но ученые планируют сохранить небольшой участок и разместить его в музее либо с специальном "археологическом окне", чтобы объектом служил напоминанием об истории столицы Германии.