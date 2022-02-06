Мадагаскар под ударом стихии: жертвы и разрушения

На Мадагаскаре из-за последствий тропического циклона "Батсираи" погибли по меньшей мере шесть человек. 48 тысяч жителей острова были вынуждены покинуть свои дома и укрыться в специально созданных убежищах.

При зарождении циклона в Индийском океане порывы ветра в его центральной части достигли 240 км/ч. В момент прихода "Батсираи" на территорию острова сила ветра упала. Циклон принес обильные дожди, что привело к наводнениям и оползням на востоке Мадагаскара. Полностью разрушены несколько населенных пунктов, инфраструктуре нанесен значительный ущерб.

Это уже второй удар стихии с начала года. В январе жертвами тропического шторма на на Мадагскаре стали 58 человек.