Совбез ООН обсудил ракетные пуски КНДР

В Совбезе ООН прошло заседание, посвящённое запуску баллистической ракеты, который осуществила Северная Корея на прошлой неделе. Речь идёт о первом за последние четыре года испытании ракет средней и большой дальности. Соединённые Штаты и ещё восемь членов Совбеза осудили эти действия.

– Нас беспокоит положение дел в гуманитарной сфере, и мы старались предоставлять гуманитарную помощь всеми возможными способами, – заявила Линда Томас-Гринфилд, постпред США при ООН. – Но если тратятся миллионы долларов на военные испытания, когда народ голодает, это говорит о том, что страна не заботится о собственном народе.

Шесть стран Совбеза не поддержали это заявление. Китай призвал США смягчить позицию по отношению к КНДР.

– Если США действительно стремятся к какому-то новому прорыву, – отметил Чжан Цзюнь, представитель Китая при ООН, – им следует быть более искренними и гибкими.

В январе КНДР провела семь ракетных пусков, что стало крупнейшими испытаниями северокорейского оружия с конца 2017 года.