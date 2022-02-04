Бомбоубежище в киевской мечети

Власти Украины ведут подготовку бомбоубежищ к возможному, на их взгляд, российскому вторжению. В Киеве одно из укрытий находится в подвале мечети, в декабре городская администрация попросила привести его в соответствии с требованиями безопасности.

В целом в ходе проверки по стране выяснилось — многие владельцы недвижимости не знали, что принадлежащие им помещения предназначены для таких целей.

"Мы купили это здание, сделали ремонт и превратили его в Исламский культурный центр. Но только в декабре прошлого года, когда была опубликован карта с бомбоубежищами в Киеве, мы поняли, что наш подвал предназначен для укрытия", — говорит имам Саджид Исмаилов.

Раньше в подвале был обустроен спортивный зал. Согласно протоколам безопасности в случае нападения укрытия быть готовы принять людей в течении часа.

"Бомбоубежище будет открыто не только для мусульман, а для всех граждан, которые будут в нем нуждаться", — говорит имам Саджид Исмаилов.

Всего в Киеве насчитывается свыше 500 бомбоубежищ, основное расположено в метрополитене, а на территории всей страны находятся свыше 20 тысяч защитных сооружений.