В начале февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности страны и постепенном переходе к профессиональной армии. Документ предусматривает увеличение состава вооруженных сил почти на треть, повышение довольствия военнослужащих и отказ от призыва. Украинские военные эксперты называют решение президента шагом в верную сторону.

Сейчас украинская армия состоит из трех категорий военнослужащих: профессиональных кадровых военных, контрактников и призывников срочной службы. Общая численность, по официальным данным, составляет примерно 250 тысяч человек, при этом солдаты-срочники составляют около 10%.

Представляя указ в Верховной раде, Владимир Зеленский отметил, что это "старт перехода Украины к профессиональной армии".

"Этот указ – не потому, что "скоро война". Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир - мир в Украине", - сказал президент.

Этот указ – не потому, что "скоро война". Этот указ для того, чтобы скоро и в дальнейшем был мир - мир в Украине Владимир Зеленский президент Украины

По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, переход на профессиональную армию будет проходить поэтапно в течение четырех лет.

"Мы подготовили видение модели, на первом этапе которой призыв сохраняется, однако в качестве альтернативы вводится краткосрочная интенсивная военная подготовка. Пройдя такую подготовку, молодые люди не будут подпадать под призыв. Вместо этого они получат базовые военные навыки", - пояснил министр.

В декабрьской публикации в издании Atlantic Council глава украинского Минобороны отмечает, что уже на сегодняшний день "украинские сухопутные войска – одни из сильнейших в Европе". Переход к профессиональной армии – его "мечта".

Давно планировавшаяся, но так и неосуществленная реформа

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко напоминает, что дискуссия о переходе на профессиональную армию продолжается в стране уже давно.

"У нас политические деятели не раз говорили о контрактном подходе, в том числе Тимошенко и Янукович, но эти проекты не реализовались. Основа реализации - в финансовом и всестороннем обеспечении, но главное здесь – политическая воля. Часто подобные заявления делались для повышения рейтинга, для перспективы переизбраться и так далее. Но в нынешней ситуации, процесс должен пойти", - полагает Романенко.

Эксперт отмечает, что мобилизационный резерв вооруженных сил после перехода на интенсивную подготовку увеличится, так как проходить ее будут и юноши, и девушки.

Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь говорит, что решение об армейской реформе и отказе от призыва нужно было принимать гораздо раньше – после провозглашения Украиной независимости.

"Советский тип призыва – порождение советской, а не военной системы. Эта система скорее вредна для обороноспособности Украины, чем полезна. В Украине срочники не принимают участия в боевых действиях. Когда по ротации батальон идет на Донбасс, срочники туда не попадают, они остаются в месте постоянной дислокации. Мы давно предлагали отказаться от этого и ввести общую базовую военную подготовку для всех. Она должна быть интенсивной и короткой. Человек не будет заниматься покраской травы или спортивных площадок, его будут готовить по программе, в которой каждый час расписан, и через восемь недель он получит все необходимые знания и умения по современным стандартам лучших стран мира".

После прохождения базовой военной подготовки в течение двух-четырех месяцев человек решает, возвращаться домой и оставаться в резерве или подписывать контракт и проходить уже специализированную подготовку для службы в армии.

"Но конституционный долг должен оставаться. Оборона государства в современной Украине должна оставаться общим делом", - уверен Михаил Самусь.

Финансовая сторона реформы

Игорь Романенко убежден, что для осуществления реформы армии необходимо принимать меры в экономическом секторе.

"Деньги, конечно, нужны. Без них ничего не получится. Надо реформировать экономику, нужно заставить олигархов реально платить налоги. Как только у нас опускается денежное довольствие контрактника ниже средней зарплаты по стране, сразу же происходит отток людей из армии", - говорит Романенко.

По мнению Михаила Самуся, финансовый вопрос не самый главный в нынешней ситуации.

К 2014 году армия была практически уничтожена, политики не понимали, зачем нам вообще вооруженные силы, тратилось на оборону очень мало. Михаил Самусь замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения

"У Украины просто нет другого выхода. К 2014 году армия была практически уничтожена, политики не понимали, зачем нам вообще вооруженные силы, тратилось на оборону очень мало. Деньги у Украины есть. Украина на самом деле богатая страна. Просто у нас большая коррупция, но с ней сейчас идет борьба", - говорит эксперт.

В президентском указе говорится о повышении базовой ставки для военнослужащих - три минимальных зарплаты. С января 2022 года минимальная зарплата в стране составляет 6500 гривен (около 200 евро). Получается, что денежное довольствие начинающего контрактника будет на уровне 600 евро.

"У нас 450 000 человек уже прошли войну на Донбассе, и значительная часть этих людей хотела бы продолжать службу в армии на контракте, но нынешний уровень оплаты (сейчас около 10 000 гривен) явно ниже рыночной в Украине. В городе охранник супермаркета больше получает. Людей, которые хотели бы служить, очень много".

Украина рассчитывает на помощь Запада?

Михаил Самусь отмечает, что США и Великобритания за последние пару месяцев оказали больше поддержки, чем за все предыдущие восемь лет.

"Помощь за последние два месяца или месяц просто невероятная, если сравнивать, что раньше была только "глубокая обеспокоенность". Сейчас это поменялось на практическую помощь", - отмечает эксперт .

Но Украина рассчитывает не только на поддержку со стороны НАТО. Например, с членом альянса Турцией у Киева уже налажено взаимовыгодное сотрудничество.

"У нас строится завод, который будет производить "Байрактары". На следующем тяжелом беспилотнике будут стоять украинские двигатели "Мотор Сич". Для Украины это не помощь, а нормальные обороно-промышленные проекты. Корветы строятся совместно с Турцией. Есть военные программы с США, Великобританией и другими странами", - напоминает Самусь.

Американский инструктор обучает украинского военнослужащего, как пользоваться гранатометом SMAW. Январь 2022. AP/Ukrainian Defense Ministry Press Service

Российская угроза для «одной из сильнейших сухопутных армий Европы»

В публикации для Atlantic Council новый министр обороны Украины Алексей Резников пишет, что "на сегодняшний день украинские сухопутные войска – одни из сильнейших в Европе, насчитывающие более 400 000 ветеранов боевых действий. У нас есть ресурсы и решимость противостоять врагу. И Россия это знает".

Игорь Романенко согласен с высказыванием нового министра обороны о боеспособности лишь отчасти.

"Как воюющая и опытная армия, - одна из сильнейших, но с точки зрения вооруженческого потенциала, к сожалению, нет. Опыт накоплен большой. Я могу сказать, что ни одни учения не заменят реального участия в боевых действиях. Конечно, этот восьмилетний опыт сказывается. Но с точки зрения обеспечения, надо стремиться к реализации стандартов НАТО", - отмечает Романенко.

Михаил Самусь полагает, что сильных сторон у ВСУ немало, но есть и серьезные недостатки.

"Украинская армия – единственная в Европе, которая воюет. Наша противовоздушная оборона, как ни парадоксально бы это прозвучало, самая сильная. Так получилось, что украинская промышленность была способна модернизировать и поддерживать те советские комплексы, которые у нас оставались – С-300, С-200, С-125 и "Бук", а также те системы ПВО, которые есть в сухопутных войсках", - напоминает Самусь.

Главными проблемами остаются флот и ПРО, говорит эксперт.

"После утраты Крыма мы потеряли военно-морские базы и значительную часть флота. За восемь лет сделано очень мало, но в последние два года появилась корветная программа с Турцией, несколько программ с США, очень мощная программа с Великобританией по созданию двух военно-морских баз и строительству ракетных катеров специально для Украины. Если говорить о противодействии российской широкомасштабной операции, то у России есть значительное количество ракет "Калибр" и "Искандер". Это большая угроза. Следующим этапом в сотрудничестве с Западом должны стать поставки противоракетных систем", - полагает Самусь.

Игорь Романенко, говоря о возможности российского вторжения, призвал не забывать о словах президента РФ Владимира Путина о применении ядерного оружия.

"После оккупации Крыма Путин заявил, что если бы страны НАТО начали защищать нас своими войсками, они (Россия - прим. ред.) были готовы применить тактическое ядерное оружие. Был подготовлен документ, что Россия может применить ядерное оружие за рубежом, если целесообразно", - вспоминает Романенко.

"Каждый день есть раненые и погибшие"

Украинские эксперты, говоря о вооруженных силах своей страны, употребляют словосочетание "воюющая армия", несмотря на то, что политики и СМИ говорят лишь об угрозе вторжения, а не об идущих боевых действиях.

Игорь Романенко объясняет: "Это гибридная война, но это война. Если есть сомнения, надо ехать на восток Украины, смотреть, что там происходит".

С ним солидарен Михаил Самусь: "Каждый день есть раненые и погибшие. Этого достаточно, чтобы говорить об активных боевых действиях. Понятно, что это позиционная война, война беспилотников, разведки и систем поражения. Активные действия идут постоянно, идет диверсионная война, испытание новых средств поражения. Зона боевых действий на Донбассе – это действительно война".

Министр обороны Украины Алексей Резников в одном из недавних интервью предположил, что "в течение десятилетия Европа поймет, что лучше финансировать украинскую армию, как один из главных субъектов безопасности Европы". По прогнозу министра, если реформа удастся, "украинцы будут не оливки собирать, а с гордостью носить военную форму, а европейцы - за это платить".