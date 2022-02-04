Швейцарские Альпы под защитой Тигра

Гигантскому тигру здесь, на склоне горы Эйгер, вполне вольготно. Уникальная световая инсталляция в Бернских Альпах поражает масштабом, ее размеры - пять с лишним километров в длину, два километра в высоту, тигриная фигура эквивалента тысяче с лишним футбольных полей.

Это - самый большой арт-объект в мире, утверждает автор, швейцарский мастер световых шоу Герри Хофштеттер. Планировать инсталляцию художник начал давно, приурочив открытие шоу к наступлению года Тигра по восточному календарю. Он утверждает, что его тигр приветствует и участников Олимпиады в Китае, но уточняет, что не разделяет проводимой Пекином политики.

"Я не думаю, что посылаю какой-то неверный сигнал, - рассказал художник. - Моя работа не имеет привязки к ценностным ориентирам, я, по крайней мере, их не закладывал. Она в чем-то лукава, должна вызывать блеск в глазах. Вместе с моим гигантским тигром мы посылаем сигнал о том, что понимаем все культуры. Азиаты живут по всему Земному шару. Свет - это надежда, я работаю со светом и хотел, чтобы он нашел свое отражение в олимпийском факеле".

В своих шоу Хофштеттер задействует известные здания, памятники и природный ландшафт по всему миру. В список его арт-объектов входят Бранденбургские ворота, Триумфальная Арка в Париже, Великие пирамиды в Гизе, а также айсберги в Антарктиде и многое другое.