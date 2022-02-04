Москва закроет корпункт Deutsche Welle

Немецкий вещатель Deutsche Welle протестует против закрытия бюро телерадиокомпании в России и собирается оспорить это решение в суде (компания вещала в России с 2005 года).

Глава Deutsche Welle Петер Лимбург увязал распоряжение Москвы о закрытии корпункта с общим наступлением на свободу слова в стране. "Свобода прессы в России минимальна, оставшиеся независимые издания ведут постоянную борьбу, и это - еще один признак того, что Россия, российское правительство не заинтересованы в свободе прессы и свободе мнений, - считает он. - Могу сказать, что если нам придется покинуть страну, мы усилим свое внимание к России. Это должно быть ясно и российской стороне: мы не станем игнорировать происходящее в России, мы будем освещать, причем все больше и больше".

По словам Лимбурга, принятые Россией меры "непонятны и неадекватны", о решении свернуть вещание компания узнала из сообщения на сайте МИДа России. Там уточняется, что российские власти аннулируют аккредитации всех сотрудников Deutsche Welle в РФ в качестве ответной меры на запрет вещания телеканала RT DE в ФРГ.

Оно было остановлено распоряжением немецкого медиарегулятора из-за отсутствия у телеканала лицензии нужного формата (мотив, который в России сочли надуманным и дискриминационным).

Работу RT теперь рассмотрит и медиарегулятор Франции, его интересует характер подачи информации журналистов при освещении кризисов - выступлений "желтых жилетов", событий в Сирии и Центральноафриканской Республике.