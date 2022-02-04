Испанский парламент одобрил трудовую реформу

Премьер-министру Испании Педро Санчесу удалось добиться принятия ключевой реформы трудового законодательства. Инициированная по требованию Брюсселя, она направлена на стабилизацию рабочих мест в королевстве.

Несмотря на отсутствие поддержки со стороны нескольких традиционных парламентских союзников, Санчесу удалось провести законопроект при поддержке либеральной партии "Граждане" и некоторых правоцентристов. Текст был принят с перевесом всего в один голос: 175 против 174 в 350-местном парламенте.

Хотя реформа уже вступила в силу 1 января после упорных переговоров между правительством, группами работодателей и профсоюзами, она всё ещё нуждалась в одобрении парламента, чтобы избежать признания её недействительной.