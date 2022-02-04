Спасти малыша Райна!

Весь Марокко, затаив дыхание, следит за усилиями по спасению Райана, пятилетнего мальчика, упавшего в колодец недалеко от Баб-Берреда в сельскохозяйственной северной провинции Шефшауэн. Ребёнок исчез во вторник, когда играл у колодца. Вся деревня отправилась на его поиски.

"Раяна любят не только дома, но и все в деревне очень его любят. Вот уже три ночи как его нет, и я очень скучаю", - говорит бабушка мальчика.

Райан находится на глубине около 32 метров под землей. Прибывшие на место спасатели спускают ему воду и еду, но вытащить его - дело нелёгкое. В спасательной операции задействованы бульдозеры, тракторы и другая техника.

"Пор мере продвижения отверстие колодца сужается, становится труднопроходимым, - рассказывает представитель местных властей, - и это сильно затрудняет спасение ребёнка. Добровольцы ничего сделать не смогли. Вот почему нам пришлось придумать другую технику, другие приёмы".

Эта драма вызвала волну сочувственных посланий в интернете, а арабский хэштег #SaveRayan стал вирусным в регионе Северной Африки, в том числе в соседнем Алжире. Судьба мальчика также привлекла к месту происшествия толпы людей.