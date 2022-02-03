Украина: жители приграничного села о войне

Украинское село Стрелица находится прямо на границе с Россией, которую местные жители когда-то могли пересекать без проблем. Но времена изменились.

- Вон та куча земли, что там перерыли, там забор стоит, - говорит местный житель.

Зловещие сообщения о российских войсках через границу не остаются незамеченными в этом селе.

- У нас творится такое, что непонятно. Говорят, что Россия нападёт, нападёт. Но вот мы живём рядом с Россией, и никто на нас не нападет, не знаю. Нагнетают всё.

Но связи с Россией здесь сильны. У большинства жителей есть друзья и родственники в РФ. А так близко к границе, спутниковые тарелки тоже нацелены на Москву, и телевидение полностью российское.

- У нас тут Россия только показывает.

- Вы смотрите российское телевидение?

- Только российское. Она (антенна) ловит только его. Украину тут не ловит. Смотрим Россию. Они говорят :"Мы не нападаем на вас". И я им верю.

В возможность войны одни не верят, другие смотрят на ситуацию философски:

- Нам надо, чтобы тут были стабильность и спокойствие. Всё. Чтобы дети ходили в школу, в детский сад, был в магазине хлеб, мясо, крупа. всё. Войны не будет никакой, это всё надумано. это всё бред.

А вот от ответ на вопрос журналиста пожилой женщины:

-_ Вы не боитесь, что будет война?_

- Не боюсь. мне уже жить осталось мало. Мне 85 лет. Хоть так умру - хоть так умру.