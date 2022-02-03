Украина: жители приграничного села о войне

Украина: жители приграничного села о войнеКомментарии
Украинское село Стрелица находится прямо на границе с Россией, которую местные жители когда-то могли пересекать без проблем. Но времена изменились.
- Вон та куча земли, что там перерыли, там забор стоит, - говорит местный житель.
Зловещие сообщения о российских войсках через границу не остаются незамеченными в этом селе.
- У нас творится такое, что непонятно. Говорят, что Россия нападёт, нападёт. Но вот мы живём рядом с Россией, и никто на нас не нападет, не знаю. Нагнетают всё.
Но связи с Россией здесь сильны. У большинства жителей есть друзья и родственники в РФ. А так близко к границе, спутниковые тарелки тоже нацелены на Москву, и телевидение полностью российское.
- У нас тут Россия только показывает.
- Вы смотрите российское телевидение?
- Только российское. Она (антенна) ловит только его. Украину тут не ловит. Смотрим Россию. Они говорят :"Мы не нападаем на вас". И я им верю.
В возможность войны одни не верят, другие смотрят на ситуацию философски:
- Нам надо, чтобы тут были стабильность и спокойствие. Всё. Чтобы дети ходили в школу, в детский сад, был в магазине хлеб, мясо, крупа. всё. Войны не будет никакой, это всё надумано. это всё бред.
А вот от ответ на вопрос журналиста пожилой женщины:
-_ Вы не боитесь, что будет война?_
- Не боюсь. мне уже жить осталось мало. Мне 85 лет. Хоть так умру - хоть так умру.