Уйдёт ли Франция из Мали?

Сохранит ли Франция военное присутствие в Мали? После высылки правящей хунтой французского посла отношения между Парижем и Бамако более чем натянуты. В среду глава французской дипломатии Жан-Ив Ле Дриан выразил сожаление по поводу действий правящих в Мали военных:

"Это и политический разрыв, и военный разрыв, поскольку появляется всё больше и больше препятствий на нашем пути. Это также и разрыв между правящей хунтой и страной, международным сообществом, Организацией Объединенных Наций, соседними странами".

На вопрос о том, рассматривает ли Франция возможность сохранения присутствия в Мали, Ле Дриан ответил, что идут консультации и решения будут приняты в ближайшие дни. По его словам, речь идёт о готовности или неготовности различных сторон вместе бороться с терроризмом.

Таким образом, вывод войск из Мали - один из обсуждаемых вариантов. В четверг бывший министр обороны Франции Эрве Морен также предложил этот вариант, прежде чем разработать сценарий по афганской модели:

"Операция «Бархан» должна быть пересмотрена сверху донизу, и мы, вероятно, должны вернуться к Нигеру, построить такую модель, в которой мы сможем вмешаться в случае крайней необходимости".

Министр обороны Франции Флоранс Парли находится сейчас в Нигере в рамках визита к союзникам в регионе Сахель, где возглавляемая Францией операция против исламских боевиков оказались под угрозой из-за привлечения хунтой российских военных подрядчиков - "ЧВК Вагнера".

Ранее французский МИД заявил, что и малийская "хунта" заручилась поддержкой "ЧВК Вагнера", которая, по словам главы ведомства, "грабит" ресурсы африканской республики.