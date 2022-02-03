Североирландский протокол под угрозой

"Брексит" создал новую проблему для Европы и соседних островов. Хрупкое затишье было нарушено после того, как министр сельского хозяйства Северной Ирландии юнионист Эдвин Путс приостановил проверки товаров, поступающих из Великобритании. Это подрывает единый рынок Евросоюза, в котором остаётся Ольстер, будучи частью Ирландии. В него теперь может бесконтрольно хлынуть чужой для ЕС импорт. Представитель Брюсселя напомнил об ответственности Лондона за таможенный досмотр:

«Как вы прекрасно знаете, мы подписали протокол с британским правительством, с правительством Её Величества, - сказал Эрик Мамер. - Теперь правительство Соединённого Королевства должно выполнять это соглашение».

Тем временем глава администрации Северной Ирландии Пол Гивэн подал в отставку, что может обрушить её исполнительную власть, в которой был тоже хрупкий баланс между сторониками сохранения связей Белфаста с Лондоном, как названный министр, и теми, кто равняется на Дублин.

«Это означает продолжающуюся неопределенность, нестабильность, напряженность, поляризацию и плохую политику в Северной Ирландии, - сказал министр иностранных дел Ирландской Республики Саймон Ковени. - Независимо от того, что может сказать сегодня министр британского правительства, факты здесь очень ясны: британское правительство обязано соблюдать международное право и договоры, которые оно подписало, включая осуществление проверок, связанных с протоколом».

Представители Великобритании и Евросоюза провели экстренные переговоры, но с минимальным результатом. Брюссель считает, что к диалогу с Лондоном нужно подключить Белфаст. Во всех этих столицах опасаются, что заключенное после "брексита" торговое соглашение окажется под угрозой, если Североирландский протокол не будет соблюдаться.