Элиза Тоффоли - фаворит фестиваля в Сан-Ремо

Элиза Тоффоли лидирует по итогам второго дня конкурса на 72-м фестивале итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо. Её любовная баллада “O forse sei tu” (А может быть, это ты) завоевала сердца зрителей и журналистов, букмекеры ставят на неё как на потенциального победителя.

Элиза вернулась в Сан-Ремо через 21 год после дебюта, когда заняла первое место с песней "Luce" (Свет), ставшей одной из самых известных песен в истории итальянской поп-музыки.

Церемонию популярного шоу транслируют в эфире первого канала государственного телевидения RAI, ведёт ее 66-летняя актриса Орнелла Мути. В конкурсе участвуют 25 исполнителей, как новые имена, так и ветеран итальянской эстрады Джанни Моранди.

Победитель будет объявлен в субботу на основе комбинированного подсчёта голосов профессионального журналистского жюри и телезрителей. В прошлом году фестиваль впервые проходил из-за ограничительных мер без публики. На этот раз зал заполнен на 100% при соблюдении всех санитарных мер, включая обязательное ношение масок.