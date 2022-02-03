В Аргентине отравились некачественным кокаином

Не менее 20 человек погибли, 74 госпитализированы в Аргентине после употребления кокаина, который содержал ядовитые примеси. Какие именно, эксперты официально объявят в ближайшее время. Специалисты не исключают, что наркотик был умышленно "разбавлен" в рамках сведения счетов между дилерами.

Мария Моралес ждет вердикта медиков о состоянии брата. "Из той информации, что до нас доходит, мы предполагаем, что наши близкие употребляли кокаин с крысиным ядом", - рассказывает она.

Местные власти объявили беспрецедентную "эпидемиологическую тревогу", опасаясь роста числа жертв. Они призвали всех, кто купил кокаину в минувшие сутки, выбросить его.

Полиция тем временем отслеживает цепочки поставок от дилера, который, как считается, первым стал распространять смертельно опасные дозы. Уже арестованы с 12 человек.