Вупи Голдберг отстранили от эфира из-за слов о холокосте

Американскую актрису Вупи Голдберг на две недели отстранили от участия в телепрограмме, где она выступает соведущей, за высказывание о холокосте. Голдберг заявила, что холокост был результатом бесчеловечного отношения одной группы белых людей по отношению к другой, но без расовой подоплеки.

Попав под огонь критики, актриса извинилась. Ей напомнили, что нацисты считали себя высшей арийской расой, а евреев и цыган считали представителями низшей.