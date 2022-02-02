Грузинский мёд: проблемы и перспективы

Хозяин этой пасеки увлёкся пчеловодством ещё в студенческие годы. Сперва у него было всего два улья, а теперь уже около тысячи. На пасеке получают мёд и разнообразные другие продукты пчеловодства, которые не идут на экспорт, поскольку для этого потребовались бы значительно большие объёмы производства.

– Для экспорта в ЕС или в другие страны нужно много однородного мёда, собранного с одного растения – не меньше 20 тонн, – рассказывает Кахабер Зиракашвили, пасечник. – Индивидуальным предпринимателям трудно столько получить, поэтому нужен некий посредник, к которому свозится продукция. А там её обрабатывают и дорабатывают.

Проблемы у местных пчеловодов те же, что и везде, продолжает он:

– Как и во всём мире, нашим пчёлам приходится несладко. На них сильно влияет парниковый эффект, изменение климата. Проблемы создают и гербициды и пестицидами.

Несмотря на эти трудности, в прошлом году Грузия экспортировала значительно больше мёда, чем годом ранее. Для того, чтобы продавать продукцию за рубеж, пчеловодам требуется получить специальный сертификат.

– Для производства и экспорта мёда предприятия регистрируются и контролируются государственными органами, – поясняет Ана Гемазашвили, заместитель начальника отдела безопасности пищевых продуктов Национального агентства продовольствия. – Их продукция должна соответствовать всем требованиям безопасности и международным стандартам.

В Ассоциации профессиональных пчеловодов Грузии считают, что объёмы производства следует увеличить. Об этом говорит председатель Ассоциации Теймураз Гохоберидзе:

– Главное препятствие для нас – это нехватка информации и знаний. Это может показаться удивительным, ведь в Грузии много где можно увидеть ульи, но это мелкие пасеки, где используют кустарные методы.

Здесь уверены, что у грузинского мёда с его своеобразным ароматом и ярко выраженным вкусом имеются хорошие перспективы для выхода на европейские рынки.