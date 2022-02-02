Брейвик останется в тюрьме

Прошение об условно-досрочном освобождении Андерса Брейвика, осуждённого за массовое убийство, отклонено. Окружной суд Норвегии постановил, что Брейвик, убивший в июле 2011 года 77 человек, должен оставаться в тюрьме. Это преступление стало самым кровавым за историю мирного времени в стране. Решение суда было вынесено в результате слушаний, состоявшихся в прошлом месяце.

Андерс Брейвик отбывает максимальное по норвежским законам наказание в 21 год, срок которого может быть продлён на неопределённое время, если его сочтут угрозой для общества. Однако он имеет право добиваться условно-досрочного освобождения после отбытия первых 10 лет своего срока.