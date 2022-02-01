Решение о ликвидации международного историко-просветительского общества "Мемориал" (внесено в РФ в реестр НКО-иноагентов) было принято в связи с введением в заблуждение граждан, отсутствием публичности и другими нарушениями закона о некоммерческих организациях, говорится в мотивировочной части решения, опубликованной на сайте Верховного суда РФ.

По оценке суда, "Мемориал" не предпринимал действий для устранения допущенных нарушений и "умышленно не исполняет законодательство", хотя "объективных препятствий для этого не имеется".

"Скрывая информацию о выполнении функций иностранного агента, организация не обеспечивает публичности своей деятельности, препятствует должному общественному контролю за ней, нарушает права граждан на достоверную информацию о ее деятельности, тем самым допускает грубые нарушения законодательства Российской Федерации", - говорится в документе.

Суд пришел к выводу, что нарушения носят системный и сознательный характер.

В "Мемориале" решение суда назвали незаконным и необоснованным, а ликвидацию "несоразмерной мерой реагирования". 28 января юристы организации подали апелляционную жалобу на это решение.На предварительных слушаниях в Верховном суде представители "Мемориала" заявили, что все назначенные штрафы за нарушение закона об иностранных агентах - в общей сложности на 4 млн рублей - были уплачены.

Верховный суд РФ 28 декабря 2021 года удовлетворил иск Генеральной прокуратуры и принял решение о ликвидации Международного историко-просветительского общества "Мемориал". Согласно этому решению будут ликвидированы все отделения организации.