Россияне могут бесплатно получить гектар земли в Арктике

Граждане России с 1 февраля могут безвозмездно получить гектар земли в арктических регионах страны. Речь идет о Мурманской области, Ненецком автономном округе, Ямало-Ненецком автономном округе, Республике Карелия, Республике Коми и Архангельской области.

Для участников программы предусмотрены различные меры государственной поддержки, включая субсидии и льготные кредиты малому бизнесу.

На рассмотрение принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки (до 10 человек). Земельные участки доступны и участникам госпрограммы по добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом.

Общая площадь земли, доступной участникам программы, превышает 1 млн га. Наиболее широкий выбор - в Мурманской области (более 700 тыс. га) и в Республике Карелия (337 тыс. га). Арктические территории, на которых можно выбрать земельный участок, определены с учетом наличия инфраструктуры, учитываются интересы коренных малочисленных народностей, проживающих в Арктике, утверждает Минвостокразвития.

"Это дополнительная возможность для людей пустить корни, построить дом, реализовать мечту о своем бизнесе. Здесь есть места для экологичного отдыха - например, в Карелии и Мурманской области, для туризма, развития малого и среднего бизнеса. Важно, чтобы инициативы активных людей на местном и региональном уровне опирались на дополнительные меры поддержки, подкрепляющие федеральную программу", - цитирует пресс-служба слова главы Минвостокразвития Алексея Чекункова.

О программе

Программа "Гектар в Арктике" стартовала 1 августа 2021 года. Первые шесть месяцев получить гектары могли только жители арктических территорий. Наибольшее количество заявлений на земельные участки поступило в Мурманской области (2 478), Архангельской области (883) и Ямало-Ненецком автономном округе (554), а также в Республике Карелия (434).

По словам Чекункова, за полгода, прошедших с момента старта программы в Арктике, заявления подали более 4,3 тыс. человек. Оформили землю в безвозмездное пользование более 2,1 тыс. человек.

Как сообщила министр имущественных отношений Мурманской области Виктория Минкина, в регионе ожидают, что наибольшим спросом у жителей других регионов будут пользоваться участки в Кандалакшском районе, территория которого подходит для развития туристического бизнеса.

Минкина отметила, что в регионе планируют синхронизировать программу выдачи гектара земли в Арктике с программой "Свой дом в Арктике", по которой граждане смогут получить от региональных властей субсидию в 1 млн рублей на строительство дома и покупку комплекта для его возведения при наличии собственных средств в сумме от 500 тыс. рублей.

Выбрать участок можно через сайт гектарварктике.рф. По закону, гражданин сам определяет форму, площадь и разрешенный вид деятельности на участке. Оформить землю в собственность или аренду можно будет через пять лет, обратившись в госорганы с соответствующим заявлением в течение полугода до истечения пятилетнего периода.