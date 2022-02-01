"Правда и правосудие для Маэлис": в Гренобле открылся процесс по громкому делуКомментарии
"Правды и правосудия" намерены добиваться близкие 8-летней Маэлис, пропавшей без вести в ночь с 26-го на 27-е августа 2017 года, на свадьбе во французском городке Пон-де-Бовуазен и найденной мертвой несколько месяцев спустя в горном массиве Шартрёз.
В Гренобле в понедельник открылся процесс по делу Нордаля Лёландэ, обвиняемого в похищении и убийстве девочки. В первый день заседания суда присяжных 38-летний обвиняемый (армейский инcтруктор-кинолог) признался, что "убил Маэлис", но добавил, что "не хотел этого" и что объяснит все в ходе трёхнедельных слушаний.
Семья надеется узнать, почему Маэлис села в машину к незнакомому человеку с собакой и при каких обстоятельствах умерла.
Если обвиняемый будет признан виновным по всем статьям, ему грозит пожизненное тюремное заключение.
Первые дни процесса, вердикт по которому будет оглашён 18 февраля, посвящён установлению личности обвиняемого. Жюри присяжных выслушало мать Нордаля Лёландэ Кристиан и его сводную сестру. В деле, которое насчитывает 23 000 страниц, эксперты называют его "опасным манипулятором".
В мае прошлого года Нордаль Лёландэ был приговорён к 20 годам тюрьмы за убийство военнослужащего Артюра Нуайе. Он отказался подать апелляцию.
Его ждёт еще один процесс по делу о сексуальных домогательствах к двум двоюродным сёстрам, которым в тот момент было 5 и 6 лет.