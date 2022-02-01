"Правды и правосудия" намерены добиваться близкие 8-летней Маэлис, пропавшей без вести в ночь с 26-го на 27-е августа 2017 года, на свадьбе во французском городке Пон-де-Бовуазен и найденной мертвой несколько месяцев спустя в горном массиве Шартрёз.

В Гренобле в понедельник открылся процесс по делу Нордаля Лёландэ, обвиняемого в похищении и убийстве девочки. В первый день заседания суда присяжных 38-летний обвиняемый (армейский инcтруктор-кинолог) признался, что "убил Маэлис", но добавил, что "не хотел этого" и что объяснит все в ходе трёхнедельных слушаний.

Семья надеется узнать, почему Маэлис села в машину к незнакомому человеку с собакой и при каких обстоятельствах умерла.

Судебный процесс - это всегда момент истины. На мой взгляд, Нордаль Лёландэ заинтересован в том, чтобы истина раскрылась. У него было время подумать - 4 года. Для него это последняя возможность взять на себя ответственность за то, что случилось тогда... Лоран Боке адвокат отца Маэлис

Если обвиняемый будет признан виновным по всем статьям, ему грозит пожизненное тюремное заключение.

Мы ждем одного: чтобы он как можно дольше оставался в тюрьме. Тогда, может быть, мы сможем вздохнуть с облегчением... Жоаким де Арохо отец Маэлис

Первые дни процесса, вердикт по которому будет оглашён 18 февраля, посвящён установлению личности обвиняемого. Жюри присяжных выслушало мать Нордаля Лёландэ Кристиан и его сводную сестру. В деле, которое насчитывает 23 000 страниц, эксперты называют его "опасным манипулятором".

Мать Нордаля Лёландэ Кристиан выступает в суде, 31 января 2022 года. Набросок судебного хроникёра BENOIT PEYRUCQ/AFP or licensors

В мае прошлого года Нордаль Лёландэ был приговорён к 20 годам тюрьмы за убийство военнослужащего Артюра Нуайе. Он отказался подать апелляцию.

Его ждёт еще один процесс по делу о сексуальных домогательствах к двум двоюродным сёстрам, которым в тот момент было 5 и 6 лет.