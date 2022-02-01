Включать ли атомную энергию и газ в таксономию?

В Евросоюзе разгорелись споры о том, считать ли атомную и газовую энергетику «зелёными». Если да, то эти отрасли отвечают требованиям "таксономии" (или "таксономики"), то есть экономики, не вредящей климату. Такое предложение вызвало вызвало возмущение экологических активистов и организаций.

В среду Европейская комиссия должна подписать свои последние планы по системе таксономической маркировки, которая помогает частным инвесторам определять, какие инвестиции в энергетику являются устойчивыми. Долгосрочная задача состоит в том, чтобы направить деньги на разработку возобновляемых источников и помочь Евросоюзу достичь его амбициозной цели по достижению нулевого уровня выбросов углекислого газа к 2050 году.

Когда Еврокомиссия разработает об этом закон, у Парламента и Совета будет два месяца, чтобы высказать любые возражения. В противном случае он вступит в силу.

Большинство евродепутатов или 20 из 27 государств-членов ЕС могут заблокировать планы, но прежде чем это произойдет, необходимо будет изложить аргументы за и против обозначения двух источников энергии как устойчивых. Итак, какие они?

Ядерная энергия

Для многих энергия мирного атома представляет собой прекрасную возможность максимизировать выработку энергии при минимальных выбросах CO2. Для других это олицетворяет собой ещё одну экологическую проблему по захоронению радиоактивных отходов, решение которой еще предстоит найти.

Французский депутат Европарламента Кристоф Грудлер не видит другой альтернативы, кроме как внести атомные электростанции в список устойчивых источников.

«Если мы хотим достичь целей «Зелёной сделки», у нас нет выбора. Мы должны включить ядерную энергетику в таксономию», — сказал Грудлер Euronews. - Вопрос в том, хотим ли мы достичь целей «Зелёной сделки»? Если мы хотим это сделать, нам нужна свободная от углерода энергия, такая как ядерная. Еврокомиссия заявила, что для достижения этой цели к 2050 году нам потребуется иметь около 15% ядерной энергии в структуре энергопотребления».

Что касается радиоактивных отходов, то этот евродепутат, состоящий в партии президента Франции Макрона «La République En Marche!», говорит, что специалисты усердно работают над поиском решения этой проблемы:

«Конечно, мы будем добиваться того, чтобы больше не было отходов от АЭС. Это тоже очень важная тема. Шаг за шагом многие исследователи ищут решения этой проблемы. Но в настоящее время нам нужны ядерные технологии», — сказал Грудлер.

Но зелёный член Европарламента из Германии Майкл Блосс считает, что просто неправильно называть ядерную энергетику устойчивой:

«Мы хотим, чтобы таксономия соответствовала своему предназначению - направлять деньги на устойчивые решения, такие как возобновляемые источники энергии. Но называть устойчивыми ядерную и газовую энергетику просто неправильно. Вы должны называть устойчивыми вещи, которые являются , устойчивыми, а не все вещи".

Блосс выразил мнение, что Франция, имеющая крупную ядерную промышленность, требует от Еврокомиссии срочного включения её в таксономический портфель ЕС:

«Я думаю, что французы сильно подталкивает к этому Комиссию. Это они пытаются наклеить на свой парк атомных электростанций ярлык устойчивого развития», — сказал немец Euronews. «На самом деле это выгодно только Франции и пользу Макрону».

Газовая энергия и уголь

В то время как выбросы углекислого газа от атомной энергетики остаются очень низкими, газ — это совсем другая история. Еврокомиссия признает, что газ является ископаемым топливом, но считает его необходимым на переходный период для достижения целей «Зеленого соглашения».

Блосс, признает, что в некоторых случаях газ может быть необходим, но не считает его устойчивым:

«Если вы посмотрите на условия [в таксономии] для газа, они созданы для газовых электростанций, которые являются резервом энергетической системы, и это нормально. В возобновляемом мире могут быть времена, когда не светит солнце или не дует ветер, поэтому нужно иметь некоторые резервные мощности. И это хорошо,- сказал зелёный депутат Европарламента. - Сейчас нам нужно решить, как выглядит эта новая климатически нейтральная реальность? В климатически нейтральной реальности ископаемого газа нет, поэтому называть ископаемый газ устойчивым просто не имеет смысла».

Но французский депутат Европарламента Грудлер говорит, что, хотя газ не является его предпочтительным источником энергии, он согласен с тем, что использование его в качестве переходного топлива это самый быстрый способ сократить вредные выбросы от сжигания угля:

«Самое главное - отказаться от угля, потому что это самый худший загрязнитель, дающий много выбросов CO2. А от газа у нас будет вдвое меньше выбросов, чем от угля, и мы сможем добиться этого очень быстро. У нас есть время до крайнего срока 2030 года. Если мы будем использовать газ, то сможем очень быстро прекратить выбросы угля», - сказал Грудлер.