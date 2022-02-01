Amnesty International обвиняет Израиль в апартеиде

Международная организация Amnesty International обвинила правительство Израиля в проведении политики апартеида в отношении палестинцев. В её докладе говорится как о последних конфликтах в регионе, так и о систематических ограничениях прав граждан и жителей страны по этническому признаку.

В Amnesty International заявляют о непропорциональном насилии в отношении мирных протестующих и арабоязычных жителей, а также о решениях, направленных на то, чтобы «не позволить палестинцам получить равные права с израильскими евреями».

Генеральный секретарь организации Аньес Калламар призывает ввести эмбарго против Израиля и начать разбирательство в Международном уголовном суде:

«Мы собрались здесь сегодня, чтобы обратиться к международному сообществу с призывом принять решительные меры для противодействия преступлениям против человечности, совершаемым ради поддержания системы апартеида».

Ранее с обвинениями в апартеиде в адрес Израиля выступали и другие правозащитные организации, в частности, Human Rights Watch. В правительстве все претензии отвергают. Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид обвинил правозащитников в использовании и распространении недостоверных данных.

«В прошлом Amnesty была уважаемой организацией, а это больше не так. Сегодня все изменилось. Это не правозащитная организация, а просто еще одно радикальное объединение, которое распространяет пропаганду без серьёзной проверки фактов. Вместо поиска истины Amnesty повторяет ту же ложь, которую распространяют террористические организации».

В 1975 Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая объявляла Сионизм одной из форм расизма и расовой дискриминации — этот документ был аннулирован в 1996 г. Критики Израиля, в том числе влиятельные дипломаты, неоднократно безуспешно призывали к международному суду по обвинениям в апартеиде.

В ответ на такие обвинения представители правительства Израиля заявляли о фальсификации данных о реальном положении палестинцев и обстоятельствах конфликтов в регионе. Защитники еврейского государства настаивают на том, что в Израиле у арабов больше прав и программ социальной поддержки, чем в любой другой стране Ближнего Востока.