Браконьеры застрелили полицейских на юго-западе Германии

Двое сотрудников немецкой полиции застрелены злоумышленниками в районе Кузель в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на юго-западе страны. Инцидент произошел ранним утром в понедельник, когда полицейские остановили для проверки подозрительный автомобиль. Полиция разыскивает подозреваемого, который скрылся с места преступления.

Бернхард Кристиан Эрфорт, представитель полиции Кайзерслаутерна: "Мы не исключаем, что преступник мог быть не один. Нам ничего не известно ни о машине беглеца, ни о направлении побега. Расследование идет полным ходом".

По данным газеты "Бильд", речь может идти о браконьерах, так как убитые на трассе между Майвайлерхофом и Ульметом полицейские - мужчина и женщина, по сведениям этого издания, успели сообщить своим коллегам по рации, что в багажнике остановленного ими автомобиля они обнаружили убитое животное. После этого они закричали: "Они в нас стреляют", и связь пропала. Движение транспорта вблизи места происшествия перекрыто. Обстоятельства случившегося выясняются.