Разрушительная непогода в Европе привела к жертвам

Центр по тестированию на коронавирус в Копенгагене разрушен в результате удара стихии. В выходные ураган "Малик" принес на север Европы сильный ветер и обильные осадки в виде дождя и снега. Несколько человек погибли из-за падения деревьев и тяжелых предметов. Непогода парализовала транспортное сообщение в целом ряде стран.

В Эстонии специалисты в воскресенье устраняли последствия нескольких тысяч аварий на линиях электропередачи, спасатели более сотни раз выезжали на помощь застрявшим в снегу автомобилистам.

Когда стихия достигла Польши, то без электроснабжения в странен остались свыше 600 тысяч человек. Здесь спасателям пришлось вызволять людей из беды около 15 тысяч тысяч раз. Наиболее всего пострадали районы на побережье Балтийского моря.

Сила урагана в горных районах на севере Чехии достигала 188 км в час Завалы из выкорчеванных шквальным ветром деревьев остановили движение поездов. Десятки тысяч семей потеряли доступ к электроэнергии.

Между тем на север Европы надвигается шторм "Корри", который может принести еще больше разрушений, в связи с чем правительства нескольких государств провели экстренные совещания и усилили меры безопасности.