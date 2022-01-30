"Мы должны измениться": акция протеста против сексуального насилия

В Амстердаме участники акции протеста против сексуального насилия призвали правительство Нидерландов ускорить принятие закона об ответственности. Дискуссия в обществе разгорелась после того, как несколько участниц шоу "Голос Голландии" обвинили музыканта Йеруна Ритбергена в сексуальных домогательствах.

Директор фонда Wij zijn M Мэнди Слейпен говорит: "Мы должны измениться, чтобы прекратилось возложение вины на жертву. Все начинается с того, кто совершает преступление. Мы должны осознать, что это происходит каждый, с детьми, с мужчинами и женщинами. Более того, необходимо ускорить принятие закона об ответственности, сейчас оно запланировано на 2024 го , но важно ускорить этот процесс".

Телекомпания RTL Nederland приостановила трансляции шоу "Голос Голландии" на время расследования. В Министерстве юстиции и безопасности Нидерландов сообщили, что в этом году проект закона не успеет пройти все необходимые этапы обсуждений, но пообещали сделать все возможное, чтобы он вступил в силу до 2024 года.