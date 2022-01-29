Украина: тревожные ожидания и переговоры

Украинские флаги и боевые знамёна развеваются над киевской площадью. Жители столицы почтили память погибших в боях под Крутами.

29 января 1918 года там произошло вооружённое столкновение отрядов войск Красной армии с пытавшимися сдержать их наступение подразделениями армии УНР. Акция памяти прошла в атмосфере тревожного ожидания - на фоне разговоров о возможном вторжении России.

До 2014 года наш собеседник Алексей Рябчин жил в Донецке, проводил демонстрации за сохранение единства Украины. Из-за эскалации конфликта между правительственными силами и пророссийскими сепаратистами ему пришлось покинуть родной край.

"Я тогда и не предполагал, что подобное может случиться, в страшном сне мне не снилось. И сейчас я готов к тому, что Россия может напасть", - говорит он сам.

Как утверждает Запад, более 100 тысяч российских военнослужащих по-прежнему находятся в пограничных с Украиной районах. Идут масштабные военные учения. Российская боевая техника продолжает прибывать в Беларусь, что только подогревает слухи о готовящемся наступлении.

Александр Виндман, экс-директор по европейским делам СНБ США:

"О перестройке в архитектуре европейской безопасности, которая привела бы к тому, что Украина снова повернулась бы к России, речи нет. То, чего она могла бы добиться на дипломатическом поприще, её вряд ли устроит. К сожалению, все ведёт к крупному военному наступлению в Европе".

Москва утверждает, что подобных планов у неё нет, что Россия не хочет войны, но не исключает провокаций с противоположной стороны.

В Украину тем временем продолжает прибывать военная помощь от США, которые обещают перебросить небольшой контингент войск в Европу. Также известно, что 7 и 8 февраля Украину посетят министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и её французский коллега Жан-Ив Ле Дриан. А глава британского МИД Борис Джонсон проведёт телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.