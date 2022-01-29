Жители Роттердама требуют прекратить нефтедобычу

Больше тридцати лет на юге Роттердама ведётся нефтедобыча. Правда, жители квартала Чарлуа об этом не знали. Пока нефтегазовая компания NAM не сделала запрос о продлении лицензии до 2050 года.

Петиция с требованием не выдавать разрешение на работы собрала тысячи подписей. Горожане напоминают властям о землетрясениях в провинции Гронинген на севере Нидерландов.

"Там добыча газа, в Роттердаме - добыча нефти. Волей не волей задумываешься о том, как это нам аукнется", - говорит эта женщина.

"Мы не хотим загрязнять почву нефтехимикатами. Это противоречит нашим целям по климату. Мы - за то, чтобы снизить объемы пользования нефтью и газом, а не наоборот", - утверждает Арно Бонте, заместитель мэра Роттердама.

В нефтекомпании заверяют, что проседание грунта до 2050 года в районе роттердамского месторождения не превысит отметки в 2 сантиметра. Хотя за последние три десятка лет бурений почва просела там на 5 сантиметров. В NAM также утверждают, что вероятность землетрясений в связи с нефтедобывающей деятельностью "очень мала".

Решение - за министерством экономики.