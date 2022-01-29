This content is not available in your region

Нидерланды

Жители Роттердама требуют прекратить нефтедобычу

Access to the comments Комментарии
 Надежда Дрямина
euronews_icons_loading
Жители Роттердама требуют прекратить нефтедобычу
Авторское право  AFP

Больше тридцати лет на юге Роттердама ведётся нефтедобыча. Правда, жители квартала Чарлуа об этом не знали. Пока нефтегазовая компания NAM не сделала запрос о продлении лицензии до 2050 года.

Петиция с требованием не выдавать разрешение на работы собрала тысячи подписей. Горожане напоминают властям о землетрясениях в провинции Гронинген на севере Нидерландов.

"Там добыча газа, в Роттердаме - добыча нефти. Волей не волей задумываешься о том, как это нам аукнется", - говорит эта женщина.

"Мы не хотим загрязнять почву нефтехимикатами. Это противоречит нашим целям по климату. Мы - за то, чтобы снизить объемы пользования нефтью и газом, а не наоборот", - утверждает Арно Бонте, заместитель мэра Роттердама.

В нефтекомпании заверяют, что проседание грунта до 2050 года в районе роттердамского месторождения не превысит отметки в 2 сантиметра. Хотя за последние три десятка лет бурений почва просела там на 5 сантиметров. В NAM также утверждают, что вероятность землетрясений в связи с нефтедобывающей деятельностью "очень мала".

Решение - за министерством экономики.