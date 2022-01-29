Президент Италии Серджо Маттарелла возможность переизбрания исключал. Он уже готовился к поездке в родной Палермо, дав себе время лишь на то, чтобы проследить за процессом избрания преемника и организовать переезд на новое место жительства в Риме, но судьба распорядилась иначе.

Месяц назад итальянцы встречали своего президента, появившегося на премьере в Ла Скале, овациями. Аплодисменты сопровождали его и на улице, а многие призывали его остаться на второй срок.

Маттарелла - сын известного итальянского политика Бернардо Маттареллы , одного из основателей Христианско-демократической партии Италии. Но сам он занимался юриспруденцией, а в политику пошёл после убийства младшего брата, бывшего губернатора Сицилии, боевиками мафии 6 января 1980 года. Эта дорога привела Серджо Маттареллу в Квиринальский дворец.

Его президентство пришлось на одно из самых сложных в Италии семилетий: отсутствие явного большинства после выборов 2018 года привело к формированию правительства Движения Пяти звёзд и Лиги, последующей напряженности, попытке импичмента и формированию желто-зелёного правительства Конте. А затем началась пандемия, унёсшая жизни более 140 тысяч итальянцев. И роль президента, которая в парламентской системе Италии традиционно была довольно символической, благодаря Моттарелле возросла. На этом фоне померкли скандалы, в которых был замешан президент, в том числе вокруг назначений в возглавляемый им Высший совет магистратуры. Серджо Маттарелла "Президент по чрезвычайным ситуациям", как его называли, стал настоящим отцом нации.