Действующий президент Италии Серджо Маттарелла переизбран

Действующего президента Италии Серджо Маттареллу переизбрали на второй срок в ходе совместного заседания обеих палат парламента. Восьмой по счёту тур голосования состоялся в субботу.

Проголосовать за него призывали партии, входящие в парламентскую коалицию, и премьер-министр страны.

Сам Маттарелла ранее выступал против этой инициативы. Но, как сообщается, 80-летний политик согласился занять президентский пост при условии, что сможет подать в отставку до истечения семилетнего срока.

Для победы ему было необходимо набрать простое большинство (505) голосов депутатов. Как прочат аналитики, с переизбранием Маттареллы Марио Драги скорее всего останется на посту главы правительства.