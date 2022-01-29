Парламент Италии ускоряет процесс избрания президента

Шестой дней дебатов, шесть туров голосования позади, а президент Италии всё ещё не избран. Несмотря на то, что для победы нужно простое большинство голосов парламентариев.

На субботу назначено сразу два тура. Депутаты рассматривают предложение правых сил о том, чтобы пост главы государства впервые в истории страны заняла женщина.

Правда, накануне председатель Сената Элизабетта Казеллати, за которую ратовали партии Сальвини и Берлускони, - не набрала необходимые 505 голосов.

На очереди - министр юстиции Марта Картабиа и дипломат Элизабетта Беллони.

Джорджия Орланди, корреспондент Euronews:

"В пятницу ряд правоцентристов и "Движение 5 звёзд" выдвинули кандидатуру Беллони, ныне стоящую во главе спецслужб. Но она не имеет широкой поддержки. А больше всего голосов собрал уходящий президент Серджо Маттарелла. Кроме того, шансы занять его место сохраняет Драги".

Если действующий президент не поддерживает идею своего переизбрания, то Марио Драги - сменить пост не прочь.

Но есть опасения, что его уход с должности премьера спровоцирует политический кризис.

Так или иначе, с каждой неудачной попыткой избрания президента раскол в коалиции лишь усиливается. Что негативно скажется на процессе принятия реформ, столь необходимых Италии в период восстановления после пандемии.