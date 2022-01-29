Арест подозреваемых в контрабанде людей

Полиция Гватемалы провела серию рейдов, в ходе которых арестованы подозреваемые к контрабанде людей. По данным прокуратуры, задержанные причастны к перевозке в Мексику 15 мигрантов, которые затем были убиты.Арестованы десять человек, в том числе предполагаемый лидер криминальной группировки. В январе обгоревшие тела застреленных мигрантов были найдены на севере Мексики в городе Камарго вблизи границы с США. По данным следствия, люди стали жертвами конфликта двух группировок, борющихся за контроль над маршрутами контрабанды мигрантов.