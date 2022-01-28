Европейский омбудсмен обвинила Европейскую комиссию в «плохом администрировании» и «отсутствии прозрачности». Так Эмили О'Рейли отреагировала на то, что её председатель не предала гласности текстовые сообщения о закупке вакцины против коронавируса, которыми она обменивалась с главой американской фармацевтической фирмы Pfizer Альбертом Бурлой. Урсула Фон дер Ляйен рассказала об этом только газете New York Times, отказав другим журналистам.

Брюссель заявил, что подобные сообщения «имеют короткий срок службы и их обычно не учитывают при ведении документации".

«В правилах Еврокомиссии не говорится, что нужно хранить такого рода средства коммуникации, - сказал её пресс-секретарь Эрик Мамер. – Полагается архивировать документы, когда это что-то существенное, связанное с политикой Еврокомиссии. Это не обязательно означает, что всё, отправленное по SMS, WhatsApp и т. д., должно быть сохранено».

Проведённое по просьбе омбудсмена расследование показало, что в Еврокомиссия не обращалась в кабинет её председателя для поиска запрошенных текстовых сообщений. Евродепутат из Нидерландов считает, что позиция Брюсселя не отвечает духу и букве законов о прозрачности и отчётности:

«Не нужно быть юристом, чтобы увидеть здесь неточную интерпретацию правил, которая не соответствует закону, – сказала Софи Ин'т Велд. - Меня ещё больше шокирует и беспокоит полное отсутствие какой-либо реакции со стороны Европарламента, потому что это не должно быть проблемой для одного депутата, активиста или журналиста. Это институциональный вопрос. Речь идет о соблюдении основных договоров, демократических обязательствах быть прозрачными для граждан и подотчетными».

Представитель фон дер Ляйен заявил, что она даст ответ в положенный срок, до конца апреля.