Депутатская группа в поддержку Алексея Навального и других политзаключенных РФ Парламента Эстонии выдвинула «Мемориал» кандидатом на получение Нобелевской премии мира, сообщается на веб-сайте организации.

При выдвижении было решено не уточнять, какое именно юридическое лицо номинировать: "В глазах международной общественности „Мемориал“, у истоков которого стоял А. Д. Сахаров, един, Международный Мемориал и Правозащитный центр – его части", говорится в сообщении.

29 декабря 2021 года Московский городской суд по иску столичной прокуратуры ликвидировал правозащитный центр "Мемориал", признанный ранее НКО-иноагентом на территории РФ. Днем ранее Верховный суд России удовлетворил аналогичный иск Генпрокуратуры в отношении международного "Мемориала".

Решение судов вызвало негативную реакцию в разных странах мира. Глава британского МИД Элизабет Трасс назвала ликвидацию организации "ещё одним ужасным ударом по свободе слова в России". Сожаление в связи с решением российского суда выразил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. В Германии действия Москвы назвали нарушением международных обязательств России.