ЕС приводит аргументы против Китая для защиты литовских товаров

Еврокомиссия пожаловалась во Всемирную торговую организацию на Китай то, что он неправильно обращается с литовскими товарами. Отношения с Пекином ухудшились после того, как Вильнюс сблизился с Тайванем, который Китай считает частью своей территории.

Брюссель заявляет, что КНР применяет «дискриминационную практику» в отношении Литвы, отказываясь закупать товары из этой страны-члена ЕС.

Сообщается также, что Пекин сократил некоторый импорт из таких стран, как Германия, Швеция и Финляндия, товары которых содержат компоненты, произведенные в Литве.

Еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис заявил:

«Возбуждение дела в ВТО - это шаг, который нам делать нелегко. Однако после неоднократных неудачных попыток решить проблему на двусторонней основе, мы не видим другого выхода, кроме как запросить у ВТО консультаций по урегулированию споров с Китаем. ЕС полон решимости выступать как единое целое и действовать быстро против мер, нарушающих правила ВТО и поэтому угрожающих целостности нашего единого рынка. Параллельно мы предпринимаем дипломатические усилия по деэскалации ситуации».

Как это началось

В ноябре прошлого года Тайбэй открыл де-факто посольство в Вильнюсе под табличкой "Тайвань", что вызвало гневную реакцию Пекина, назвавшего это «чрезвычайно вопиющим актом». Китайское правительство отозвало своего посла из Вильнюса.

Согласно источникам, Евросоюз собрал «подтверждённые доказательства», которые вселяют в Брюссель уверенность в том, что он может выиграть дело в ВТО.

А доказать необходимо, что широкое распространённая "охота" на литовские товары, которую ведут китайские компании и таможенная администрация, лежит в русле государственной политики, навязанной Пекином.

Брюссель поддерживал Вильнюс на протяжении всего спора, и обращение в ВТО сделано с согласия всех столиц ЕС.

«Все государства-члены выразили единодушную поддержку, - сказал Euronews источник в ЕС. - Речь идёт о споре не между Китаем и Литвой, а о действиях Китая против единого рынка ЕС. Возможно, в будущем другие страны подвергнутся такому же риску, так что это - "вопрос поддержки единого рынка и того, кто будет следующим».

«Мы видим, вероятно, лишь верхушку айсберга, - продолжал источник. - Компании не заявляют о действиях против них, потому что всё ещё надеются вести бизнес с Китаем в будущем. Они боятся мести».

Последствия для европейского экспорта

Предпринятые Китаем меры привели к падению его импорта из Литвы на 91% с декабря 2020 года по декабрь 2021. Одинм из доказательств, которые Брюссель приведёт в поддержку своей позиции, будет то, что литовским экспортеров стало технически невозможно оформлять документы на свои товары. Когда они пытаются делать это на компьютере, часто появляется сообщение «Ошибка».

Кроме того, экспортеры говорят, что больше не могут выбирать слово «Литва» на сайте таможни КНР для проведения досмотра или не могут вводить информацию, если она исходит от литовской компании. В других случаях китайские импортные и экспортные компании просто отменяли заказы с литовскими партнёрами.

И Вильнюс, и Брюссель без успеха пытались наладить двусторонние контакты с Пекином. Сам он отрицает, что уходит от этих контактов. Китайские чиновники говорят своим европейским коллегам, что проблемы, хотя и связаны исключительно с литовскими товарами, являются результатом «технических сбоев».

Впрочем, согласно некоторым источникам, КНР признаёт, что проблема имеет политический характер, но утверждает, что решение о бойкоте Литвы было принято самими компаниями из патриотизма, а не под влиянием властей.

«Это чушь, - сказал Euronews бывший глава ВТО Паскаль Лами. - Это похоже на случай с Австралией в 2020 году, когда она добровольно признала появление у себя коронавируса, а китайцы, как следствие, начали запрещать австралийское вино и т. д.» .

«Это была торговая мера со стороны Китая, но для этого нет торговой площадки, это политическое оружие, - добавил Лами. - ЕС может выиграть дело, но для этого нужно, чтобы руководство ВТО признала это государственным решением Китая. Если ЕС выиграет дело, а это, вероятно, произойдет, Китаю придется отменить эту меру. В противном случае ЕС может ввести ответные меры, такие как тарифы. На всё это уйдёт больше 18 месяцев".

«Китай входит в число членов ВТО, согласившихся сохранить нынешнюю систему; ВТО очень важна для Китая, — говорит г-н Лами. - Любое государство может принимать определенные торговые меры по соображениям национальной безопасности, но со стороны Китая было бы «чрезмерно» утверждать, что Литва представляет для него угрозу. Китайцы не любят ступать на зыбкую почву".

У Брюсселя не было выбора

«Китайская система - гораздо более государственная. Трудно отличить, что является государственной, а что - частной политикой», — говорит Хольгер Хестермейер, профессор европейского и международного права. - Пекин решительно защищает "политику одного Китая", поэтому видимое посягательство на неё вызывает у него недовольство. Если китайцы решат, что это касается "политики одного Китая", то я думаю, маловероятно, что они будут соблюдать постановление ВТО".

«Это также показывает, что многосторонняя система находится в шатком положении, — говорит Хестермейер. - У Брюсселя не было другого выбора, кроме как возбудить это дело, поскольку для него нет другого пути, кроме как через ВТО. Более того, ЕС не может оставить такой шаг Китая «без реакции", он должен защищать своих членов и систему, основанную на правилах».