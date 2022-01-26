Водная стратегия Катара

Коралловые рифы существуют на нашей планете уже более 200 млн лет, являясь самой разнообразной экосистемой на Земле, в которой проживает значительная доля морских видов животных. Но, по оценкам ученых, более 90% рифов может исчезнуть к 2050 г., если не будут приняты меры по сдерживанию глобального потепления. Почти четверть всех рифов в мире уже уничтожена.

Спасение коралловых рифов

Специалисты-океанологи, работающие на Биолого-экологическом факультете Катарского университета и в Центре экологии разрешили нам посмотреть на то, как они реализуют проект по защите и восстановлению рифов Персидского залива.

В 90 км от берега расположен питомник молодых коралловых полипов. Их выращивают здесь до тех пор, пока они не будут готовы к подсадке в увядающие рифы. «Сейчас мы, к сожалению, оказались в ситуации, когда мы больше не можем предоставить природу самой себе, чтобы она сама могла залечить раны, — констатирует доцент Катарского университета Педро Рейндж. — К сожалению, большинство ученых согласно убеждено, что с точки зрения рифов, делать это уже поздно. Поэтому мы занимаемся здесь мониторингом и подготовкой нашего проекта по восстановлению коралловых полипов».

Коралл. Qatar University

Группой ученых руководит профессор Радхуан Бен-Хамаду. По его словам, исследования которые проводит группа, необходимы для того, чтобы понять динамику рифов: как быстро они растут, какая смертность наблюдается в летние месяцы, сколько случаев заболевания. Поняв эту динамику, ученые смогут определить, какие места годятся для рассадника, нужно ли производить восстановление рифа или уже достигнут предел, за которым восстановление невозможно.

Несмотря на то, что температура воды в Заливе — самая высокая в мире, скорость размножения полипов высока. Это происходит в результате прикрепления планул или личинок к новым рифам. Этот процесс жизненно необходим для продолжения жизни этого вида.

Катарский университет — это первый ВУЗ в этой стране, позволяющий женщинам заниматься океанологией. «Я очень люблю окружающую среду, поэтому я решила оказывать помощь океанам в качестве океанолога. Для того, чтобы изменить общество, нужно начать с себя», — говорит студентка Нура Нассер аль-Тани.

Экономия воды

Сотрудники Центра глобального водосбережения ConocoPhillips, расположенного в Катарском научно-техническом парке, разрабатывают технологии очистки воды и утилизации сточных вод.

По словам управляющего директора Центра Самера Адхама, не многие знают, что при добыче барреля нефти, вместе с ним мы добывается от 3 до 5 баррелей воды. Но, как правило, мы эта вода закачивается обратно в скважину, чтобы поддержать в ней давление и усилить выход нефти. Но новые более жесткие требования к экономии ресурсов, подталкивают нефтедобывающие компании отправлять эту воду на очистные станции. Разработка методов этой очистки ведется в Центре. Кроме того, сюда на экскурсии и лекции, посвященные экономному расходованию воды, приходят тысячи катарских школьников.

Катарский научно-технический парк. Euronews

Способы опреснения морской воды

Питьевая вода составляет менее 1% воды на планете. Вот поэтому здесь в Катаре, окруженном пустыней и морем, нужно быть очень изобретательным при использовании воды. Самое доступное решение — опреснение морской воды.

Самый распространенный способ опреснения — выпаривание соли. Но недавно завод Умм аль-Хуль внедрил в больших масштабах другую технологию опреснения — обратный осмос.

Здесь производятся 725 мегалитров воды в день. Доставить воду, полученную из моря, в краны 47 % населения — процесс очень сложный. Насос закачивает на завод морскую воду, которая сначала очищается от твердых взвесей, а затем проходит двухэтапную фильтрацию. После чего начинается процесс обратного осмоса — разделение под высоким давление воды на две фракции, соленую и опресненную.

«Опреснение — очень энергоемкий процесс и его нужно использовать только тогда, когда других источников пресной воды нет, — объясняет директор завода Гильермо Ихос Гаго. — Но если сравнить два известных способа опреснения, обратный осмос — более экономный. Но всё же гораздо более энергоемкий процесс, чем получение пресной воды из обычных источников. Поэтому наша компания использует искусственный интеллект, большие данные и нейронные сети и другие цифровые технологии для того, чтобы увеличить энергоэффективность наших станций, сокращая потребление химических веществ, увеличивая износостойкость нашего оборудования, но главным образом сокращая потребление энергии».

Опреснительная станция Umm Al Houl. ACCIONA

Водный центр Катарского института исследования окружающей среды и энергетики тоже разрабатывает новые методы очистки и опреснения воды. «Мы разрабатываем новые энергоэффективные методы, — рассказывает старший руководитель научно-исследовательских работ института д-р Дженни Лори, — которые можно совместить с использованием энергии из возобновляемых источников в связи с переходом нашей страны к солнечным батареям. Наша задача реализовать результаты наших исследований в засушливых районах Катара, где меньше собственных ресурсов. Наши исследования могут помочь и другим развивающимся странам».

Конечная цель этой стратегии — достаточное количество питьевой воды для всех и более экологичное будущее Катара.