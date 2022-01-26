Голосуют все: в Португалии избирательные бюллетени доставляют больным ковидом

В Португалии власти делают все возможное, чтобы добиться высокой явки на воскресные парламентские выборы. Работники муниципалитета Лиссабона переодеваются в защитные костюмы, чтобы посетить зараженных коронавирусом избирателей.

Маргарида Каштро Мартинеш, представляющая городской совет, рассказывает: "Сегодня мы начнем доставлять бюллетенитем, кто подписалсяна обслуживаниена дому. Это - 30 человек, находящиеся на изоляции, а также 621 человек из домов престарелых. Для обхода граждан у нас работают 15 бригад, в каждой - по два специалиста".

Кампания "От порога к порогу" проводится в полном защитном снаряжении. Работники муниципалитета лично доставляют бюллетени на дом и забирают, когда избиратель проголосовал. На последних до пандемиивыборахв Португалиидва года назад явка составила менее 49%, сегодня политики спешатповысить показатель. В том числе и за счет тех, кто борется с коронавирусом: в день голосованияв стране выделят время для допуска на участки избирателей с ковидом.