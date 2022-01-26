США вместе с их европейскими союзниками находятся в военном угаре и подталкивают Киев к к прямым провокациям, направленным против России: министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил в Госдуме и заявил, что на фоне удвоенных усилий по сдерживаю России, Москва ждёт конструктивного ответа на предложения о гарантиях безопасности.

"Если конструктивного ответа не последует и Запад продолжит свой агрессивный курс, то Москва, как не раз заявлял президент, предпримет необходимые ответные меры", — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Между тем правительство Соединенного Королевства готовится представить новый законопроект с целью ужесточения антироссийских санкций. Об этом сообщила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс. По ее словам Великобритания уже помогает Украине: "Мы поставляем оборонительные вооружения. Мы оказываем экономическую помощь. И мы призываем Россию воздержаться от вторжения, иначе для России это обернется серьезным экономическим ущербом".

Тем временем в Париже впервые за долго время собрались политические советники лидеров стран нормандского формата. Цель Москвы — донести свои озабоченности по ситуации на линии соприкосновения в Донбассе.