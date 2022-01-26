Балатон покрылся льдом

Венгерское озеро Балатон замёрзло. Когда ветер стих, вода покрылась коркой льда толщиной от четырёх сантиметров. Метеорологи не исключают, что в ближайшие недели при сохранении морозов лёд окрепнет и по Балатону можно будет ходить или даже кататься на коньках.

В последний раз крупнейшее озеро Центральной Европы замерзало пять лет назад — тогда его действительно можно было пересечь пешком. Глава метеостанции Акош Хорват отмечает, что с изменением климата шансов увидеть толстый лёд на Балатоне с каждым годом становится всё меньше:

«Я помню, что зимой 1984-85 года, например, мы намерили 42 сантиметра льда. Для сравнения, в январе 2017 был самый толстый лед за последнее время и его толщина составляла всего 22 сантиметра. По Балатону тогда можно было безопасно ходить».

Если верить прогнозам, морозная погода в Венгрии продержится ещё больше недели, а в некоторых районах температура воздуха может опускаться до -15 градусов Цельсия.