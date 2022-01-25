Зеленский: "поводов для паники нет"

В связи со сложившейся ситуацией вокруг Украины президент страны Владимир Зеленский обратился к народу после заседания Совета национальной безопасности и обороны. Он заверил,что ситуация на востоке Украины находится под контролем, и что никаких причин для паники нет.

"Энергетическая и экономическая ситуация стабильная: отопительный сезон пройдет гладко, поводов для паники нет", - сказал Зеленский. Коснувшись эпидемитологической ситуации, он отметил, что, хотя число новых заболевших растет, заполненность больничных коек составляет всего 28%, чему способствует понимание важности вакцинации.

Украинский президент подчеркнул, что власти работают над полной деэскалацией ситуации в Донбассе путём мирного урегулирования и призвал сограждан сохранять спокойствие, беречь себя и страну.

Ранее, во время беседы с председателем Европейского Совета Шарлем Мишелем Зеленский подчеркнул, что для Украины "важно сохранить единство всех стран-членов ЕС в отношении защиты суверенитета и территориальной целостности" его страны на фоне опасений российского вторжения. Он добавил, что Украина не поддастся на провокации и будет сохранять спокойствие вместе со своими партнёрами.

Глава Совета безопасности Украины Алексей Данилов также посчитал, что "ситуация полностью находится под контролем". Он сказал, что "не видит причин говорить о подготовке полномасштабного нападения" на Украину, несмотря на передвижение российских войск.